VIDEO – Sampdoria-Empoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Empoli, posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SALVEZZA ALL’ULTIMO – Sampdoria-Empoli 1-1 nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. L’Empoli trova in pieno recupero il punto che serviva per ottenere la salvezza aritmetica in anticipo. Dopo cinque minuti potrebbe segnare l’ex Francesco Caputo, su cross da sinistra devia ma Nicola Ravaglia para. La reazione della Sampdoria – già retrocessa – è con un cross di Manolo Gabbiadini per Alessandro Zanoli che si mangia l’1-0 calciando alto. Ma fa lo stesso al 25’ Tyronne Ebuehi, spedendo a lato un tiro di Razvan Marin non trattenuto da Ravaglia. Che poco più tardi si oppone a una conclusione di Tommaso Baldanzi con velo di uncompagno. Su cross dal fondo di Fabio Quagliarella al 34’ Zanoli ha la seconda occasione: calcia di controbalzo, non benissimo, ma quanto basta per fare 1-0. Nel terzo dei quattro minuti di recupero cross da destra, Ebuehi stoppa e dà a Roberto Piccoli, il cui rigore in movimento è vincente. Grande esultanza dell’Empoli, la salvezza è cosa fatta.

Video con gli highlights di Sampdoria-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.