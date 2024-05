VIDEO – Empoli-Frosinone 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Empoli-Frosinone, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



VINCE LA PAURA – Empoli-Frosinone 0-0 nella trentacinquesima giornata di Serie A. Empoli e Frosinone hanno talmente tanta paura di perdere che non pensano a vincere. Tremebondo scontro salvezza al Castellani, fra due squadre che salgono entrambe a 32 punti. Al 20′ i toscani pensano di aver fatto gol con un tiro da fuori di Alberto Grassi respinto dal portiere per il tap-in di Emmanuel Gyasi, ma quest’ultimo è in fuorigioco e il VAR annulla. In chiusura di primo tempo Walid Cheddira impegna Elia Caprile con un destro a giro sul quale si oppone l’estremo difensore di casa. Anche nella ripresa si pensa più a non perdere. Cheddira tenta il colpo di tacco, ma la difesa dell’Empoli si salva in qualche modo. Finale più di marca Frosinone, con un tiro di Matias Soulé parato da Caprile e un cross di Emanuele Valeri respinto sul braccio da Gyasi. Gli ospiti chiedono un rigore, ma l’arbitro non lo assegna perché il movimento non è verso il pallone.

EMPOLI-FROSINONE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Empoli-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.