VIDEO – Milan-Genoa 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Genoa, posticipo pomeridiano della trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



AUTOGOL GOFFISSIMO – Milan-Genoa 3-3 nel posticipo pomeridiano della trentacinquesima giornata di Serie A. Nel silenzio della contestazione dei tifosi, che vanno via dieci minuti prima, il Milan continua a non vincere. Tre minuti e Alessandro Vogliacco affonda sulla destra, Fikayo Tomori lo ferma irregolarmente ed è rigore per il Genoa. Con la realizzazione di Mateo Retegui per fare 0-1 già al 5′. Reazione affidata a Christian Pulisic, con un destro deviato sul palo. Proprio al 45′ il Milan pareggia: cross di Samuel Chukwueze e colpo di testa nell’area piccola del solissimo Alessandro Florenzi. Appena iniziata la ripresa Genoa di nuovo avanti, sempre cross da destra e sempre colpo di testa: ma stavolta è di Caleb Ekuban. La terza incornata a segno è di Matteo Gabbia, al 72′ su corner da sinistra. Passano tre minuti e Pulisic alza sul secondo palo per il sinistro al volo di Olivier Giroud che porta avanti il Milan per la prima volta. Ma all’87’ un cross di Morten Thorsby manda in tilt la difesa rossonera e il rimpallo su Malick Thiaw vale un autogol.

MILAN-GENOA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Milan-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.