Gudmundsson-Inter, in Italia è corsa a tre: una è più avanti − TS

Albert Gudmundsson piace sia in Italia che all’estero. Sul giocatore del Genoa, oltre l’Inter, ci sono anche altre due big di Serie A. Una è leggermente avanti.

AMBITO − Tutti pazzi per Gudmundsson. Il centravanti del Genoa, valutato circa 35 milioni di euro, piace all’Inter ma anche a Napoli e Juventus. Così come in Premier League. In estate, potrebbe lasciare Marassi per approdare ad una squadra in lotta per altri grandi obiettivi. In questa stagione ha messo a referto già 14 reti in campionato: nessuno come lui in Europa tra le squadre salite la scorsa stagione. Insomma, fa gola a tutti e c’è un motivo molto valido.

Gudmundsson ambito: chi avanti tra Inter, Napoli e Juventus?

AVANTI − Secondo Tuttosport, la Juventus oggi è avanti sia all’Inter che al Napoli. I nerazzurri dovranno prima racimolare un tesoretto, mentre il Napoli aspetta anche l’offerta per Victor Osimhen. La Juventus, sottolinea il quotidiano torinese, ha già mosso dei discorsi diretti con il Genoa, con cui ha anche imbastito delle trattative nel recente passato: Cambiaso e Dragusin su tutti. Al Grifone piacciono alcuni giovani bianconeri come Barrenechea e Miretti. Ma ovviamente, bisognerà aspettare tutti gli sviluppi del caso. L’Inter, comunque, monitora la situazione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo