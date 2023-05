Inter-Milan e la questione tattica: Inzaghi, attesa o attacco? – TS

TuttoSport, nel commentare Inter-Milan, analizza il possibile approccio tattico che la squadra potrebbe adottare questa sera per cercare di difendere il vantaggio acquisito all’andata

TATTICA – In Inter-Milan di questa sera una parte fondamentale sarà attribuita alla tattica. TuttoSport analizza come la squadra di Simone Inzaghi potrebbe scendere in campo in vista del match di questa sera. Un atteggiamento più accorto e di gestione, come quello visto nel secondo tempo dell’andata, potrebbe da una parte anestetizzare i rossoneri – che potrebbero avere anche Rafael Leao come arma – ma la squadra di Inzaghi ha più volte dimostrato di fare fatica a difendere bassa. Una eventuale pressione alta, invece, scoprirebbe le spalle alla retroguardia nerazzurra, e i rossoneri potrebbero approfittarne sfruttando l’asse Maignan-Leao, come più accaduto con successo.

Fonte: TuttoSport – Michele Tossani