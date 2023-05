Inter-Milan, polemica sull’arbitro! tensione alle stelle – TS

Nel giorno di Inter-Milan la tensione non può che essere altissima. TuttoSport sottolinea come un motivo aggiuntivo per mettere carne al fuoco sia stato la designazione di un arbitro francese per l’euroderby di questa sera

POLEMICA – Stasera andrà in scena Inter-Milan ma la sensazione è che la partita sia già iniziata fuori dal campo. TuttoSport ha commentato le parole dei due allenatori in conferenza stampa. Ieri, Simone Inzaghi e Stefano Pioli hanno commentato la scelta arbitrale di questa sera, ovvero l’esperto arbitro Clèment Turpin, che in carriera ha già arbitrato partite di alto livello, come l’ultima finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il commento della scelta non è tardato ad arrivare da ambo le parti: Inzaghi ha confessato di non avere alcun problema con questa scelta. L’allenatore ha voluto così alzare la tensione ed evitare che la scelta arbitrale possa condizionare la partita. I nerazzurri hanno la qualificazione in mano e non vorranno buttarla via per qualche sfavore arbitrale. Pioli, al quale la risposta di Inzaghi è arrivata in maniera diversa, ha detto di non voler mettere le mani avanti. A poche ore del derby, la situazione si sta man mano scaldando.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino