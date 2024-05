Frosinone-Inter, da Inzaghi ‘prima assoluta’ nel 2024 in formazione

Frosinone-Inter stasera alle 20.45 sarà la prima partita della terzultima giornata di Serie A. Un match che per la capolista conta poco e niente, ma molto per i giallazzurri. Inzaghi, in formazione, sembra intenzionato a una novità grossa.

SI CAMBIA – Come già visto a Reggio Emilia col Sassuolo, anche in Frosinone-Inter si ripeterà la possibilità che Simone Inzaghi faccia diverse modifiche dalla formazione base. Sei giorni fa in attacco c’erano Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, stavolta può avvenire l’opposto: Marko Arnautovic e Marcus Thuram. Quest’ultimo è pressoché sicuro del rientro dal 1′, avendo riposato senza giocare nella scorsa partita. Mentre il Toro, in caso di panchina, dovrebbe rinviare (a meno di subentri) la ricerca del ritorno al gol che manca dal 28 febbraio. Nell’Inter di scena a Frosinone possibile anche il ritorno in campo di altri due che non avevano collezionato minuti col Sassuolo: Yann Sommer, ormai pienamente ristabilito, e Hakan Calhanoglu.

Frosinone-Inter, la probabile formazione (rivoluzionata) di Inzaghi

PRIMA VOLTA – C’è una grossa sorpresa: si va verso la panchina per Henrikh Mkhitaryan. In Serie A è successo solo il 30 settembre, nella trasferta contro la Salernitana. In generale l’ultima volta è il 20 dicembre, nella sciagurata sfida di Coppa Italia. Nel 2024 l’armeno ha sempre giocato titolare, vederlo fuori sarebbe una sorpresa. Con Davide Frattesi e Nicolò Barella favoriti come interni di centrocampo. Sulle fasce Matteo Darmian per Denzel Dumfries, che non ha affatto convinto, a destra e tre per due maglie a sinistra. Ossia Alessandro Bastoni, Carlos Augusto e Federico Dimarco. Favoriti gli ultimi due, con l’italo-brasiliano a fare il braccetto nella difesa a tre con Stefan de Vrij e l’altro rientrante Yann Bisseck (fuori Benjamin Pavard). Questa la probabile formazione di Inzaghi per Frosinone-Inter: Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Arnautovic.