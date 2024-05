Mkhitaryan fuori da Frosinone-Inter: l’ultima volta scritta la storia

Henrikh Mkhitaryan partirà dalla panchina in Frosinone-Inter di stasera (ore 20.45). Per appena la seconda volta in questa Serie A. Nella prima (e finora ultima) partita senza l’armeno nell’undici iniziale, i nerazzurri scrissero un record storico.

SECONDA VOLTA – Le indiscrezioni della vigilia trovano sempre più conferme: Henrikh Mkhitaryan non sarà titolare stasera in Frosinone-Inter (qui la probabile formazione). Simone Inzaghi sceglie quindi di regalare un po’ di riposo al suo fedelissimo (è tutt’ora il giocatore di movimento più utilizzato in questa stagione dell’Inter). Ed è appena la seconda volta che succede in questa Serie A. La prima (e ultima) risale a una vita fa, alla trasferta in casa della Salernitana del 30 settembre. In cui Lautaro Martinez, partito dalla panchina come probabilmente accadrà stasera, subentrò nella ripresa firmando un poker in appena 27 minuti. Registrando uno dei tanti record in nerazzurro. Tuttavia stasera difficilmente le cose andranno nello stesso modo. Per due semplici motivi.

CUOR LEGGERO – L’Inter arriva a Frosinone da Campione d’Italia in carica (qui l’accoglienza dei ciociari). Rispetto alla trasferta di Salerno di fine settembre, quindi, la gara di stasera non avrà alcuna valenza per la classifica. Se non per il tentativo di avvicinarsi il più possibile ai 100 punti (l’Inter potrà arrivare massimo a 99). Pertanto Inzaghi potrà continuare a impiegare giocatori che in stagione hanno molti meno minuti di Mkhitaryan. Non solo Yann Bisseck in difesa (nel ruolo annunciato), ma anche Davide Frattesi in mediana. Stavolta il numero 16 partirà al posto di Mkhitaryan, e non insieme come a Sassuolo. E avrà l’occasione di riscattare la prestazione insufficiente di sabato scorso. Continuando a lavorare nella fase di possesso per migliorare la gestione del pallone. Facendosi guidare anche dall’armeno, maestro assoluto in questo aspetto del gioco.