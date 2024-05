Da Sassuolo una conferma: Frattesi deve ancora crescere

Sassuolo-Inter non è stata la partita di Frattesi. E arrivati a maggio è il momento di iniziare a chiedere al giocatore qualche passo avanti nel suo impatto in campo.

PROVA (FORSE) PREOCCUPANTE – Sassuolo-Inter non deve essere stata una partita facile per Frattesi dal punto di vista mentale. Trovarsi da fresco ex ad affrontare gli appena ex compagni, col rischio di dargli il colpo di grazia per la retrocessione. Non è dato sapere se questa cosa abbia influito sulla sua prestazione. Quello che è sicuro è che il centrocampista ha fornito una prova incolore. Che arrivati a maggio diventa un campanello d’allarme.

SOLO RISERVA? – Frattesi in stagione si è dimostrato un’arma di raro impatto dalla panchina. La sua capacità di entrare subito in ritmo, unita all’innata lettura degli spazi, ha risolto diverse grane all’Inter. Questo però è un po’ poco per il secondo acquisto più oneroso della scorsa estate. Un giocatore sì giovane, ma già con diversi anni di esperienza da titolare tra Serie A e Serie B. Un nazionale di Spalletti. Un giocatore che chiaramente ha ampi margini di miglioramento, ma che dovrebbe avere già una base un po’ più solida di quella mostrata col Sassuolo. Specie dopo un anno vissuto in maglia nerazzurra.

CRESCITA NECESSARIA – Che Frattesi avesse bisogno di crescere è stato chiaro fin da subito. Inzaghi non è stato certo tenero con l’ex Sassuolo, scavando di fatto un solco tra lui e i suoi titolarissimi. Ma di partita in partita, di allenamento in allenamento, era lecito aspettarsi un miglioramento. Col Sassuolo invece il giocatore non è riuscito a dimostrare sul campo di poter meritare un posto da titolare. Nemmeno ora, nemmeno dopo aver vinto lo scudetto e quindi con la testa più leggera. In vista della prossima, lunghissima, stagione serve un passo avanti netto.