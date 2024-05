Marchetti: «Atalanta-Leverkusen, gare da giocare. L’ha dimostrato anche l’Inter»

Luca Marchetti ha parlato di Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League, citando anche il match tra Inter e Manchester City, finale di Champions League dello scorso anno.

FINALE – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «L’Atalanta può dare del filo da torcere a questo Leverkusen? Così come lo ha fatto la Roma ieri, queste partite sono sempre da giocare. Lo ha dimostrato anche l’Inter lo scorso anno con il City. L’Atalanta sta bene ed è all’apice di questo progetto, credo che una società comunque piccola riesce ad essere protagonista in Europa e questo è un traguardo incredibile raggiunto con serietà e professionalità. Adesso c’è questa grande possibilità di alzare un trofeo, l’Atalanta non lo fa da tanto tempo. Bisognerà essere contenti a prescindere, poi è chiaro si parla di sport e si vive in funzione del risultato. L’Atalanta però se lo merita, lo merita la storia di Percassi, c’è una grande presenza della proprietà. È stata creata l’under 23 che ha passato il primo turno di playoff, il settore giovanile è sempre stato un fiore all’occhiello, e poi c’è Gasperini. Il lavoro della società che acquista bene e a poco rivendendo tanto. Quante volte l’Atalanta ha cambiato uomini e giocatori senza mai cambiare pelle. Prima Sartori poi D’Amico lo hanno fatto benissimo. Per Gasperini poi sono finite le parole per descrivere il suo lavoro. Ieri Percassi è stato molto chiaro, facendo capire che ci sono pochi margini di manovra. Bisogna vedere poi se e come Gasperini chiederà un eventuale addio. L’Atalanta è un perfetto ingranaggio e i Percassi sanno che cambiare qualcosa sia un rischio. Ci sono state delle tensioni con Gasperini, ma fa parte delle logiche del lavoro. Credo che sia un connubio difficile da estirpare».