Frosinone-Inter, cambia l’attacco! Un piccolo dubbio in mezzo: la formazione

Frosinone-Inter è la sfida che andrà in scena questa sera alle 20.45 allo stadio Benito Stirpe, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Se per i nerazzurri già Campioni d’Italia si tratta di una partita praticamente quasi inutile, per i giallazzurri in piena lotta salvezza vuol dire molto. Come se la giocherà Inzaghi?

Frosinone-Inter è la sfida che apre la terzultima giornata di Serie A e che si disputerà appunto stasera alle ore 20.45. Mentre Eusebio Di Francesco tenterà la miglior tattica per affrontare i Campioni d’Italia e fare bottino pieno, Simone Inzaghi è certamente più rilassato a titolo ormai acquisito e dunque può anche pensare a qualche esperimento nell’undici iniziale. Il tecnico nerazzurro rispetto alla sfida con il Sassuolo cambierà molto facendo ruotare praticamente quasi tutti. In attacco si rivedrà Marcus Thuram al fianco di Marko Arnautovic mentre Lautaro Martinez partirà inizialmente dalla panchina, rimandando l’appuntamento con il gol che manca dal 28 febbraio. A centrocampo la novità più grossa con la possibile assenza di Henrikh Mkhitaryan.

Frosinone-Inter, Inzaghi rivoluziona ancora l’undici iniziale: cambi praticamente ovunque e un ballottaggio aperto

Frosinone-Inter potrebbe dunque essere la prima assoluta nel 2024 senza Mkhitaryan titolare nell’undici iniziale dei Campioni d’Italia. In mezzo si rivedrà invece Nicolò Barella insieme a Davide Frattesi mentre per il posto in regia ballottaggio tra Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, già titolare nella precedente sfida con il Sassuolo. L’unico assente tra le fila nerazzurre è Francesco Acerbi, alle prese con la pubalgia, e dunque al centro della difesa è confermato Stefan de Vrij. Gli altri due posti saranno di Yann Bisseck e Carlos Augusto: riposano dunque Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni.

Sulle corsie esterne ritorna in panchina Denzel Dumfries, che contro i neroverdi è stato disastroso, per Matteo Darmian. Sulla corsia sinistra torna nuovamente titolare Federico Dimarco dopo le assenze con Torino e Sassuolo. In attacco turno di riposo per Lautaro Martinez, che troverà certamente minuti a partita in corso, e ritorno dal 1′ per Thuram che sarà affiancato da Arnautovic: panchina per Alexis Sanchez. Cambio anche in porta: fuori Emil Audero e dentro Yann Sommer.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic