Serie A, 7 club celebrano la Festa della Mamma: iniziativa speciale!

La Serie A celebra la Festa della Mamma, che ricorre domenica 12 maggio, attraverso un’iniziativa che coinvolge sette club in tutto. In occasione della trentaseiesima giornata di campionato, i calciatori delle società coinvolte indosseranno una maglia speciale

INIZIATIVA – La Serie A è giunta alla trentaseiesima giornata che avrà inizio oggi, venerdì 10 maggio, proprio con Frosinone-Inter. In occasione di questa terzultima giornata i calciatori di sette club scenderanno in campo con una maglia speciale e modificata ad hoc in occasione della Festa della Mamma che si celebra appunto domenica 12 maggio. La Lega Serie A ha infatti comunicato di aver accolto la richiesta di queste sette società, che sarà ovviamente valida solo ed esclusivamente per la giornata che avrà inizio oggi.

La Serie A celebra la Festa della Mamma: sette club modificano le magliette

Bella e particolare iniziativa di sette club di Serie A, ovvero Cagliari, Genoa, Torino, Lecce, Milan, Udinese e Verona, che in occasione della Festa della Mamma hanno chiesto alla Lega di poter apportare una modifica alle magliette dei loro calciatori.

Solo per la trentaseiesima giornata, i giocatori delle squadre sopracitate non scenderanno in campo con i loro nomi stampati sulle magliette bensì con quelli delle loro mamme. Per esempio, la numero 9 di Olivier Giroud diventerà “Viviane” e via dicendo. La mamma è sempre la mamma, proprio così.