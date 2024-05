Zenga guarda oltre: «Inter, non solo scudetto». Poi 3 nomi e un mea culpa

Zenga si unisce ai grandi festeggiamenti dell’Inter per la conquista del ventesimo scudetto. L’ex portiere nerazzurro, presente ieri a San Siro per la premiazione dei Campioni d’Italia, è intervenuto a Sky Sport dove ha scelto tre nomi su tutti PERCORSO – Walter Zenga non guarda soltanto allo scudetto dell’Inter ma a tutto il percorso dei triennio di Simone Inzaghi: «Sono contento non solo per lo scudetto ma anche perché è un periodo che l’Inter è sempre protagonista. Se pensi alla crescita da tre anni a questa parte c’è di che essere soddisfatti».

Zenga sceglie tre nomi per il ventesimo scudetto dell’Inter: con uno fa un parallelo

TRE NOMI – Zenga sceglie i suoi tre nomi per il ventesimo scudetto dell’Inter: «Il primo è Dimarco perché come me è cresciuto a Milano, nella squadra di un quartiere, è andato via in prestito poi è tornato e ha vinto lo scudetto. Quindi si può fare questo parallelo con me. Il secondo è Mkhitaryan perché è sempre stato presente, ha sempre dato il suo contributo e non è mai uscito nonostante l’età. E il terzo direi Sommer perché all’inizio onestamente non ero molto convinto, in realtà è stato un acquisto perfetto».

MEA CULPA – Zenga fa dunque mea culpa su Sommer, indicandolo proprio come un acquisto super azzeccato. L’Uomo Ragno non era l’unico ad essere scettico sul portiere svizzero: la realtà ha smentito tutti. Bravo Zenga ad ammetterlo.