Precedenti Frosinone-Inter: due stadi diversi e percorso netto

Frosinone-Inter si giocherà stasera alle 20.45 e non sono certo tanti i precedenti fra le due squadre. Sfida relativamente nuova in Serie A, con una particolarità: due stadi diversi nelle partite in trasferta.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il Frosinone-Inter numero 3 in trasferta. Si è giocato solo in Serie A, per questo la partita ha pochissimi incroci. Soltanto le altre due stagioni in cui i giallazzurri sono stati nel massimo campionato, dove finora non sono riusciti a raggiungere la salvezza. Nel 2015-2016 si gioca al Matusa, lo storico precedente impianto del Frosinone. Nell’anticipo del sabato pomeriggio, il 9 aprile 2016, decide un gol di Mauro Icardi a circa un quarto d’ora dalla fine per lo 0-1. È invece 1-3 il 14 aprile 2019, allo Stirpe come stasera, nell’altra partita: lì segnano Radja Nainggolan, un rigore di Ivan Perisic, Francesco Cassata per il Frosinone e Matias Vecino a chiudere i conti nel recupero.

Frosinone-Inter, precedenti senza storia: percorso netto



PERCENTUALE MASSIMA – L’Inter ha sempre vinto nei precedenti col Frosinone. Oltre ai due nel Lazio, ce ne sono tre al Meazza. Il più fresco è il 2-0 dell’andata, il 12 novembre, in una partita ricordata per lo strepitoso gol da centrocampo di Federico Dimarco. Poi, a inizio ripresa, il raddoppio di Hakan Calhanoglu su rigore concesso per fallo ai danni di Marcus Thuram. Ma l’Inter si era imposta anche nelle scorse stagioni, col primo incrocio in assoluto il 22 novembre 2015: 4-0, a segno Jonathan Biabiany, Icardi, Jeison Murillo e Marcelo Brozovic. Il 24 novembre 2018 successo per 3-0, con doppietta di Keita Baldé Diao (una delle rarissime sue gioie in nerazzurro) e uno dei primi gol in Italia di Lautaro Martinez. Che oggi può partire in panchina. Come gol sono 13 fatti (4 in trasferta) e 1 subito.