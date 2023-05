Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti non incide, Agoumé retrocede

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Andrea Pinamonti cade con tutto il Sassuolo proprio contro i nerazzurri. In Francia, la matematica condanna il Troyes di Lucien Agoumé.

RIEPILOGO PRESTITI – Si iniziano a tirare le fila per i giocatori dell’Inter attualmente in prestito in altre realtà. La stagione di Andrea Pinamonti a Sassuolo continua a non brillare. E l’attaccante 24enne non può nulla proprio contro i nerazzurri, che si impongono 4-2 sui neroverdi. Va decisamente meglio invece a Lorenzo Pirola. Il difensore classe 2002 è protagonista in positivo nell’1-0 con cui la Salernitana vince contro l’Atalanta. In Francia arrivano invece le note dolenti. L’Auxerre di Ionut Radu cade in casa del Brest, nonostante le 9 parate del portiere rumeno. Che ora galleggia ad un solo punto sopra la zona retrocessione, a tre giornate dal termine. Non c’è invece più nulla da fare per Lucien Agoumé. Il centrocampista rimane in panchina nel 4-0 con cui il Rennes condanna il Troyes alla retrocessione matematica. E lo stesso destino ricade su Gabriel Brazao, che dalla tribuna assiste a SPAL-Parma (0-1), sconfitta che certifica la retrocessione in Serie C dei ferraresi. In Serie B, si segnala solo l’assist decisivo di Sebastiano Esposito: il suo Bari batte 1-0 la Reggina di Giovanni Fabbian.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Inter-Sassuolo 4-2: in panchina, subentra al 57′

STEFANO SENSI (C) – Monza-Napoli 2-0: in panchina, subentra al 76′

VALENTINO LAZARO (C) – Verona-Torino 0-1: in panchina, subentra al 93′

MARTIN SATRIANO (A) – Sampdoria-Empoli 1-1: indisponibile per infortunio

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Napoli 2-0: in panchina, subentra all’83’

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Atalanta 1-0: titolare, 90′ in campo

ANDREI RADU (P) – Brest-Auxerre 1-0: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Rennes-Troyes 4-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Sparta Rotterdam 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Sparta Rotterdam 2-1: titolare, sostituito al 93′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Emmen 5-1: in panchina

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Genoa 3-2: indisponibile per infortunio

GIOVANNI FABBIAN (C) – Bari-Reggina 1-0: titolare, sostituito all’87’

GABRIEL BRAZAO (P) – SPAL-Parma 0-1: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Cittadella 1-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Frosinone-Genoa 3-2: titolare, sostituito al 65′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bari-Reggina 1-0: titolare, sostituito all’84’, 1 assist

DARIAN MALES (C) – San Gallo-Basilea 5-1: titolare, sostituito al 61′, 1 ammonizione

FACUNDO COLIDIO (A) – Independiente-Tigre 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione