VIDEO – Genoa-Reggiana 2-1 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Genoa-Reggiana, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



OLTRE IL 90′ – Genoa-Reggiana 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1) nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Genoa è costretto a mezz’ora aggiuntiva per guadagnarsi gli ottavi con la Lazio. La Reggiana, che al turno precedente aveva eliminato il Monza, va in vantaggio al 37′ con Muhamed Varela incrociando in diagonale su bel filtrante. L’attaccante, che due minuti prima aveva chiamato alla parata Nicola Leali su bell’assist di Filippo Melegoni, trova il primo gol stagionale (fino a maggio 2022 giocava in Serie D). Il pareggio del Genoa arriva al 53′ con una prodezza: sensazionale sinistro da poco più di venti metri di Ridgeciano Haps all’incrocio. Nove minuti dopo cross di Kevin Strootman, colpo di testa di George Puscas e traversa. Lo stesso Puscas avvia un’azione rocambolesca, dove Giacomo Satalino e la difesa della Reggiana salvano su diversi tentativi. Ai supplementari il Genoa fa valere la categoria superiore, al 99′ con un gran tocco di Ruslan Malinovskyi di tacco per il sinistro vincente di Albert Gudmundsson. Poi farebbe 2-2 l’ex Manolo Portanova al 111′ ma è in leggero fuorigioco.

Video con gli highlights di Genoa-Reggiana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.