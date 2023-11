Inter-Roma di domenica e non lunedì? La risposta a Mourinho è semplice

Fra le tante lamentele lato Roma per la sconfitta contro l’Inter di domenica c’è anche quella che si sarebbe dovuto giocare lunedì, secondo Mourinho. Ma il motivo per cui non è stato così è abbastanza chiaro.

IL MOTIVO – C’è un dato, che riguarda Inter-Roma, che spiega in maniera perfetta perché si è giocato domenica (seppur alle 18 e non alle 20.45) anziché di lunedì come avrebbe voluto José Mourinho. Ed è molto semplice: quello degli ascolti TV. La partita del Meazza è risultata la più vista della decima giornata di Serie A, con 1,7 milioni di spettatori a seguirla su DAZN. Circa sessantamila in più rispetto a Napoli-Milan, che pure aveva il “vantaggio” di essere in prima serata. Mourinho ha voluto spostare l’attenzione, chiedendo maggiore “attenzione” per i suoi che erano impegnati giovedì in Europa League spostando Inter-Roma di ventiquattro ore. Ma dovrebbe sapere che, da calendario, non è certo un obbligo avere quello slot. E lo stesso Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, gli aveva risposto lunedì. Per fare un confronto con la differenza di ascolti, Empoli-Atalanta ha superato di poco quota 276.000 contatti mentre Lazio-Fiorentina ha sfiorato i 500.000. Numeri molto più bassi di Inter-Roma, come inevitabile per le partite piazzate di lunedì.