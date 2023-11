Plastino: «Taremi-Inter a gennaio? No all’ammucchiata! Il motivo»

Il nome di Taremi è uno di quelli che si fanno per l’Inter a gennaio, nonostante in quel mese dovrà giocare la Coppa d’Asia con l’Iran. Sull’attaccante del Porto arriva una valutazione negativa da parte di Plastino.

MEGLIO DI NO – Nel corso della trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, il giornalista Michele Plastino boccia l’opzione Mehdi Taremi del Porto per l’Inter in vista del mercato di gennaio. Questa la sua motivazione: «Io penso che se fa l’ammucchiata fa peggio. Perché? Perché non ci sarebbe la tranquillità per i giocatori che già ci sono. Per cui per me non è necessario».