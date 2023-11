Samardzic, dopo l’Inter la Juventus? Balzaretti: «Un’intenzione a gennaio»

Nel prepartita di Udinese-Cagliari di Coppa Italia, che ha avuto il calcio d’inizio posticipato di qualche minuto per un problema legato ai pantaloncini dei padroni di casa, il direttore sportivo dei friulani Balzaretti si è espresso sulla questione Samardzic. Dopo il mancato trasferimento all’Inter di agosto si è parlato in questi giorni di Juventus: per ora smentisce.

NON SUBITO – Per tutta la settimana si è discusso di Lazar Samardzic alla Juventus a gennaio, dopo che ad agosto è saltato il suo passaggio all’Inter a visite mediche già fatte. Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, chiarisce a Mediaset: «Samardzic via a gennaio? Lazar è un ragazzo che abbiamo assolutamente l’intenzione di tenere fino alla fine della stagione, perché è un valore aggiunto per noi. È un ragazzo che ha bisogno di maturare, ha ancora bisogno di trovare il proprio equilibrio e la propria continuità. Ma è un talento straordinario che ci vogliamo godere il più a lungo possibile, poi a fine anno faremo le valutazioni però ne parleremo più avanti».