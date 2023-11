Salisburgo, spavento in coppa a -7 dall’Inter: rischia ma si qualifica

Il Salisburgo, a sette giorni dalla partita di Champions League contro l’Inter, passa il turno nella coppa nazionale. Ma rischia l’eliminazione contro l’Hartberg, che si arrende solo ai rigori: 1-1 al 90′ e 120′, 5-6 il punteggio complessivo.

DAGLI UNDICI METRI – Negli ottavi di finale di OFB Cup, la coppa in Austria, il Salisburgo vince 5-6 contro l’Hartberg. Il punteggio è quello al termine dei rigori, dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1. Pur giocando con nove undicesimi dei titolari visti otto giorni fa con l’Inter (le uniche novità sono Karim Konaté e Petar Ratkov in attacco) nel primo tempo la squadra di Gerhard Struber non riesce a sfondare. Anzi: il Salisburgo al 67′ va sotto quando il vice capocannoniere del campionato austriaco Maximilian Entrup, in campo da appena due minuti, realizza il gol dell’1-0. Ci pensa però proprio Ratkov, che al Meazza era stato il primo cambio, a pareggiare al 77′. Nei supplementari il risultato non si sblocca, si deve andare ai rigori. Dove il Salisburgo segna tutti i suoi, mentre l’Hartberg sbaglia proprio il decimo con Donis Avdijaj. Prima di Salisburgo-Inter (mercoledì prossimo alle 21 alla Red Bull Arena) gli austriaci saranno in casa del Wattens, sabato alle 17 in campionato.