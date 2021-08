Mentana: «Perché Oriali licenziato? Non sarebbe il caso di spiegare?»

L’Inter, nella serata di ieri, ha sollevato dall’incarico Gabriele Oriali. Lo ha fatto con una semplice comunicazione ufficiale diramata. L’addio era nell’aria ma il modo in cui è arrivato ha lasciato perplessi molti, tra cui anche Javier Zanetti. Poco fa ha parlato anche Enrico Mentana di questo addio.

TRASPARENZA – L’Inter come detto ha dato l’addio a Oriali nella serata di ieri (vedi articolo). L’addio era nell’aria da un po’ di tempo con i nerazzurri che hanno però dato l’ufficialità solo alle porte dell’inizio della nuova stagione. Zanetti ha salutato Oriali con un lungo messaggio (vedi articolo) e poco fa Enrico Mentana, direttore del Tg La7, ha detto la sua in merito a questo addio. Ecco le sue parole pubblicate sul suo profilo Facebook: «Cara mia Inter, buon campionato, con tutto il tifo. Ma – domanda diretta – perché hai licenziato Oriali? Conte se ne è andato per sua scelta, e così Lukaku, Hakimi è stato sacrificato per raddrizzare il bilancio. Ma Oriali? So che la trasparenza non gode di grande popolarità in Cina, ma non sarebbe il caso di spiegare, di giustificare, di farci capire?». Arriveranno delle spiegazioni da parte della società nei prossimi giorni o il silenzio regnerà sovrano?