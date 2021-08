Oriali sollevato dall’incarico. Arriva il comunicato dell’Inter

Gabriele Oriali non è più il First Team Technical Manager dell’Inter. La voce di un suo addio ai nerazzurri era nell’aria da molti giorni ma ora è arrivata l’ufficialità da parte della società con un comunicato ufficiale diramato in questi minuti.

ADDIO CHIAMATO – Come detto era solo questione di giorni per apprendere l’addio ufficiale di Oriali all’Inter. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale dell’Inter che ha di fatto sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager Oriali. «FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale». Oriali dunque rimane solo in Nazionale al fianco di Roberto Mancini e lascia ancora una volta l’Inter.

FONTE – Inter.it