Inter-Genoa, Inzaghi ne convoca 23 per la prima a San Siro

L’Inter alle 18:30 sfiderà il Genoa nel primo match della stagione. La Serie A si aprirà con i campioni d’Italia contro i rossoblù di Ballardini davanti ai tifosi presenti allo stadio. Poco fa i nerazzurri hanno reso noti i convocati per il primo impegno ufficiale.

CONVOCATI – L’Inter come detto è pronta per la nuova stagione. Sarà la prima di Simone Inzaghi con l’Inter e debutterà a San Siro davanti a quasi 30mila tifosi. Il tecnico, per il match contro il Genoa, ha convocato 23 giocatori e la società li ha resi noti poco fa. Non c’è Roberto Gagliardini che dunque non ha recuperato dall’infortunio così come Salcedo, sempre più lontano da Milano. Presenti invece i nuovi acquisti: Dumfries, Dzeko e Calhanoglu. Ecco la lista dei calciatori presenti questa sera alle 18:30.

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 18 Agoume, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 9 Dzeko, 48 Satriano, 99 Pinamonti.