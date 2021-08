Insigne, incontro con il Napoli dopo il Venezia…L’ultimo? – SM

Lorenzo Insigne è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco (vedi articolo). Il sogno del campione d’Europa con l’Italia ad Euro2020 è nato dal fatto che il giocatore non ha trovato ancora l’intesa con il suo club per il rinnovo del contratto. Dopo il Venezia un nuovo summit. Sarà quello decisivo?

NEL BENE O NEL MALE – Il Napoli un po’ trema. Il perché sta nel fatto che c’è una possibilità che Insigne lasci la Campania in questa sessione di mercato, negli ultimi giorni. Il fantasista partenopeo ancora non ha rinnovato il suo contratto che scade a giugno 2022 e l’ultimo vertice avuto con la società non è andato a buon fine. Le parti si rincontreranno, come spiega ‘Sportmediaset’, settimana prossima dopo la prima giornata di Serie A contro il Venezia. Sarà un incontro decisivo? Molto probabilmente sì, nel bene e nel male. In caso l’incontro andasse bene il Napoli getterebbe le basi per il rinnovo, in caso andasse male l’addio sarebbe certo. Quando? Come detto c’è una possibilità che lasci Napoli in questa sessione di mercato ma potrebbe anche restare a Napoli l’ultimo anno per poi salutare a giugno prossimo accordandosi già da gennaio con la nuova squadra. L’Inter ovviamente è alla finestra con la volontà di provare un assalto finale a Insigne negli ultimi giorni di mercato. Il rischio per il Napoli è quello di perderlo a zero senza monetizzare e in questo periodo è un rischio che è meglio evitare.

FONTE – Sportmediaset