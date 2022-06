FOTO – Inter Under-17, parla Esposito: «Così fa male, ma il calcio è questo»

Esposito, giovane dell’Inter Under-17, non riesce ancora a digerire la brutta sconfitta maturata in finale contro il Bologna (vedi QUI).

COSÌ FA MALE – Francesco Pio Esposito non riesce a mandare già la sconfitta in finale contro il Bologna: «Che dire, fa molto male, non speravamo e non meritavamo un finale del genere, ma il calcio è questo tanto bello quanto crudele, rimane comunque il percorso di un gruppo fantastico che non dimenticherò mai».

Di seguito il post pubblicato sui social