Biasin: «Bremer, intenzione Inter chiara. Resiste una promessa»

Fabrizio Biasin è intervenuto sulla questione legata alla trattativa per portare Gleison Bremer dal Torino all’Inter.

TRATTATIVA IN CORSO – Fabrizio Biasin ha commentato sul suo profilo Twitter ufficiale la situazione tra l’Inter e il Torino per Gleison Bremer: “L’intenzione del club è quella di investire una cifra non superiore ai 30 milioni di euro tra cash ed eventuali contropartite. Tra il difensore e i nerazzurri resiste quella che potremmo definire promessa di matrimonio“.