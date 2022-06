Inter ribaltata nella finale Under-17: il Bologna capovolge allo scadere in 2′

Finisce male la stagione dell’Under-17 dell’Inter. La squadra di Polenghi, comodamente avanti 2-0 a fine primo tempo con due gol in avvio, si fa ribaltare dal Bologna che in un paio di minuti capovolge il risultato e si laurea campione.

CROLLO INATTESO – Va al Bologna il Campionato Under-17 Serie A e B. Ad Ascoli, nella finalissima, i rossoblù battono 2-3 l’Inter ribaltando non solo i pronostici, ma anche l’andamento della partita. Sette minuti e i nerazzurri di Tiziano Polenghi sono già in vantaggio, con un doppio tentativo respinto dal portiere prima e dalla difesa ospite poi che Thomas Berenbruch trasforma nell’1-0 con una conclusione potente. Raddoppio già al 12′, con cross dalla destra e intervento in spaccata col sinistro sempre di Berenbruch. Al 76′ Tommaso Ravaglioli entra in area dalla destra e viene affrontato da due avversari, per l’arbitro è rigore. Proteste di marca Inter, per i dubbi sull’intervento, ma l’arbitro è irremovibile. Lo stesso Ravaglioli spiazza il portiere, 2-1 al 77′. L’Inter si fa sorprendere nel finale, arretra e concede metri al Bologna. A quattro minuti dal 90′ cross da sinistra, dormita difensiva e Lorenzo Menegazzo a centro area pareggia. Passano altri due minuti e il Bologna trova addirittura l’incredibile vantaggio, con ancora Menegazzo che entra in area da destra e piazza il diagonale sul palo lontano che dà lo scudetto Under-17 ai felsinei.