Correa, zero offerte arrivate all’Inter. Per cedere Dzeko un vantaggio – SI

Lukaku è di ritorno all’Inter, Dybala può arrivare e Lautaro Martinez non va via. Chi dovrà fare posto ai due nuovi? Uno è Sanchez, l’altro dovrà essere uno fra Correa e Dzeko: Longari fa il punto nel corso di Aspettando Calciomercato su Sportitalia.

NESSUNA PREFERENZA – Gianluigi Longari segnala come l’importante è che vada via uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko: «Sarebbe favorita dall’Inter una cessione sia di uno sia dell’altro. Soprattutto di Dzeko, che ha un ingaggio pesantissimo: l’anno prossimo guadagnerà undici milioni lordi, quasi cinque e mezzo netti. Se ci fosse la possibilità di liberarsi dell’ingaggio l’Inter lo farebbe senza esborso del cartellino. Per Correa la stagione condizionata dagli infortuni sta condizionando anche il mercato, perché non sono arrivate offerte per lui».