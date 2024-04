Inter-Cagliari Primavera, Pisacane: «Partiti bene, un episodio ha cambiato la gara»

Con la vittoria per 3-0 in Inter-Cagliari Primavera, i nerazzurri hanno mantenuto il primo posto in classifica e conquistato matematicamente un posto nella fase a playoff per giocarsi la vittoria del campionato. Il tecnico dei rossoblu, Fabio Pisacane, ai canali ufficiali del club, ha commentato con amarezza il risultato.

VITTORIA IMPORTANTE – Con i tre punti arrivati in Inter-Cagliari Primavera, i nerazzurri continuano nel loro periodo di forma e soprattutto mettono le mani su un obiettivo importantissimo. Ovvero la partecipazione matematica ai playoff per giocarsi lo scudetto del campionato di categoria. Un ottimo risultato per i ragazzi allenati da Cristian Chivu, che vogliono comunque chiudere in testa alla classifica nella regular season, come dimostra il perentorio 3-0 rifilato proprio ai sardi.

Inter-Cagliari Primavera, le parole di Fabio Pisacane

EPISODIO – Dopo Inter-Cagliari Primavera ha parlato il tecnico Fabio Pisacane, che sottolinea come un episodio abbia cambiato la partita: «Eravamo partiti bene dal punto di vista dell’approccio e dell’interpretazione, poi l’espulsione ha cambiato la gara. Ci dispiace perché è la seconda partita nelle ultime tre in trasferta che giochiamo in inferiorità numerica per 70 minuti. Contro una squadra come l’Inter diventa naturalmente tutto più difficile». Il riferimento è al duro fallo di Marcolini che, al 18′, rifila un pestone a Spinaccé, con l’arbitro che gli sventola il cartellino rosso in faccia. Un’espulsione sacrosanta, considerando anche che a seguito del fallo l’attaccante nerazzurro ha dovuto lasciare il campo, con l’ingresso di Amadou Sarr che, coincidenza, ha poi sbloccato al 33′ la sfida con il gol del momentaneo 1-0.

DARE TUTTO – Pisacane, però, elogia anche i suoi ragazzi per la prestazione in Inter-Cagliari Primavera, nonostante il 3-0 subito: «Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, fino all’ultimo hanno dato tutto quello che avevano in corpo, provandoci come sempre. Non facciamo drammi, come abbiamo sempre fatto ripartiamo dal lavoro. Azzeriamo tutto e mettiamo nel mirino la prossima sfida, tutti insieme».