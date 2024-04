Inter Primavera, dall’incubo di Napoli ai playoff. La rivincita di Chivu!

L’Inter Primavera si è rialzata in questa stagione e ha risposto alla delusione dell’anno passato. Contro il Cagliari è arrivata la qualificazione matematica ai playoff, Cristian Chivu ha guadagnato la sua rivincita personale.

DISASTRO – La scorsa stagione era stata di una mediocrità disarmante per l’Inter Primavera di Cristian Chivu. Negli ultimi 7 anni i nerazzurri sono sempre arrivati tra le prime tre posizioni, l’anno passato no. Da campione in carica la squadra del tecnico rumeno ha raggiunto il settimo posto, mancando i playoff per la differenza reti. A Napoli nell’ultima giornata l’Inter vinse per 2-1 agganciando la Roma sesta, che è stata l’ultima tra quelle qualificate alla post-season. Una beffa, ma meritata e veramente eclatante per il livello delle giovanili nerazzurre. Una macchia difficile da cancellare.

RINASCITA – Nonostante tutto questo Chivu pian piano si sta prendendo la sua rivincita. L’allenatore dell’Under-19 ha condotto i suoi ragazzi ad una stagione quasi perfetta. Solo due sconfitte in campionato, secondo miglior attacco e prima difesa della competizione con soli 23 gol subiti in 30 gare. 60 punti ottenuti e la matematica qualificazione ai playoff di ieri grazie alla vittoria netta per 3-0 con il Cagliari ad Interello. Il percorso dell’Inter meriterebbe il titolo a fine stagione, serve però un ulteriore sforzo. Possibilmente a partire dalle semifinali assicurandosi i primi due posti in classifica.