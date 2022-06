Dybala e Lukaku insieme all’Inter possibile, ma problema economico e non solo – Sky

Dybala e Lukaku con Lautaro Martinez all’Inter? Un tridente che si può realizzare sul serio, ma servirà sistemare alcuni incastri. Quali lo spiega Marchetti ospite di Sky Sport 24.

COPPIA DA COMPORRE – Luca Marchetti parla di come ci si stia muovendo sul fronte Paulo Dybala e Romelu Lukaku: «Se devi essere costretto a scegliere evidentemente lo sforzo è su Lukaku. Tecnicamente possono arrivare tutti e due, non dipende da me. Il problema è di spazi tecnici all’interno della rosa dell’Inter e di spazi economici. C’è un confine non soltanto tecnico, di parco attaccanti, ma anche di spazio economico. L’Inter ha tenuto aperto il doppio binario: se deve entrare un attaccante come Dybala ci dev’essere lo spazio. Ci sono dei paletti determinati dalla proprietà, sessanta milioni di attivo dal mercato e il 10-15% di riduzione del monte ingaggi. L’Inter questo obiettivo economico lo deve raggiungere, non è che può continuare a mettere giocatori dentro».