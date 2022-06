Mkhitaryan, tutto fatto: si attende la data per l’annuncio ufficiale – Sky

Si è conclusa la giornata milanese di Henrikh Mkhitaryan, che oggi ha svolto le visite mediche e ha da poco firmato il contratto con l’Inter. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport, si attendono di capire le tempistiche per l’annuncio ufficiale.

AUTORIZZAZIONE – Henrikh Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo le visite mediche e le firme di oggi, il centrocampista armeno si è accordato con il club nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Per l’annuncio ufficiale, però, restano da capire le tempistiche. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, potrebbe arrivare a breve nel caso in cui la Roma – fino al 30 giugno proprietaria del cartellino del giocatore – desse l’autorizzazione. Altrimenti bisognerà aspettare l’apertura ufficiale del calciomercato al primo luglio.