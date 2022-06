Dybala, discorsi ancora in pausa. Serve spazio per chiudere – Sky

Restano in pausa i discorsi tra l’Inter e Dybala. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il giocatore argentino.

DISCORSI IN STAND-BY – Questo il punto della situazione di Luca Marchetti sulla trattativa tra l’Inter e Paulo Dybala: «In questo momento ci sono delle necessità economiche e tecniche, che fanno in modo che i colloqui siano stati messi in pausa. Non significa che non ci sarà possibilità di trattativa. Ma che per fare in modo che questa possa essere riprendere bisognerà avere uno spazio tecnico, con una cessione, e uno spazio economico. Non è garantito che il giocatore voglia aspettare, così come non è garantito che il club riesca a trovare le condizioni adatte per chiudere l’accordo».