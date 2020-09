Esposito non pensa al mercato: “Bello tornare al gol con l’Inter”

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Esposito è indiziato per andare a giocare in prestito (vedi articolo), ma intanto ieri ha segnato in Inter-Fiorentina Primavera. L’attaccante classe 2002, rientrato solo per il momento a disposizione di Madonna, ha usato Instagram per celebrare il ritorno al gol.

PRIMA STAGIONALE – Mentre i suoi compagni attendevano l’amichevole col Pisa ieri pomeriggio Sebastiano Esposito ha giocato una partita ufficiale, con l’Inter Primavera. L’attaccante ha aperto il successo per 3-0, nel corso del primo tempo. Oggi Esposito, sul suo account ufficiale Instagram, ha festeggiato successo e marcatura: “Bello tornare al gol… Con questa maglia”. Un messaggio di come la sua volontà sia quella di rimanere in nerazzurro?