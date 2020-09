Godin e non solo. Inter, anche Nainggolan per...

Godin e non solo. Inter, anche Nainggolan per il Cagliari: le ultime – Sky

Diego Godin

Godin è ormai vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Cagliari. Allo stesso tempo, il club sardo non molla Radja Nainggolan. Il centrocampista ha fatto molto bene nel club rossoblu nell’ultima stagione. Di seguito il punto della situazione da SkySport24

DOPPIO COLPO? – Diego Godin diventerà molto presto un calciatore del Cagliari. Probabilmente già nella giornata di domani si arriverà alla definizione dell’affare con l’Inter. Di Francesco, però, ha confermato anche la trattativa per Radja Nainggolan (qui i dettagli). Come riferisce Sky, nei prossimi giorni potrebbero entrare nel vivo le contrattazioni anche per il belga: possibile un ritorno in Sardegna.