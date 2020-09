Di Francesco: “Godin vicino, speriamo anche Nainggolan. Loro arrivo…”

Di Francesco Cagliari

Eusebio Di Francesco – allenatore del Cagliari – ha parlato a “Sky Sport” nel post partita della sfida pareggiata contro il Sassuolo. Il tecnico ha parlato dell’arrivo di Diego Godin e delle voci su un ritorno di Radja Nainggolan

POSSIBILI ARRIVI – Dopo la sfida pareggiata per 1-1 dal suo Cagliari contro il Sassuolo, Eusebio Di Francesco è stato interrogato sui possibili arrivi dall’Inter sia di Diego Godin che di Radja Nainggolan. Il tecnico della squadra sarda ha risposto in questo modo: «Prima portiamoli dentro e poi parliamo. Ora il più vicino è Godin da quello che mi ha riferito la società, poi in seguito speriamo di far arrivare anche Radja Nainggolan per far cresce in esperienza e qualità questi ragazzi».