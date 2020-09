Messi saluta Vidal: “Ti auguro il meglio all’Inter! Di sicuro ci ritroveremo”

Lionel Messi Barcellona

Messi ha salutato Arturo Vidal, prossimo calciatore dell’Inter e arrivato questa sera a Milano, attraverso il suo profilo Instagram. L’attaccante argentino esalta gli anni insieme al cileno e gli augura il meglio in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

ULTIMO SALUTO – Lionel Messi non ha fatto mancare un saluto all’amico Vidal in vista del passaggio all’Inter: “Ti conoscevo solo affrontandoti da avversario e mi sei sempre sembrato un fenomeno. Poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare molto. Mancherai nello spogliatoio, Arturo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Ci ritroveremo, di sicuro”.