Juventus-Sampdoria, buona la prima per Pirlo. Gran gol di Kulusevski

Pirlo

Juventus-Sampdoria era la partita in programma questa sera per la prima giornata di Serie A. I bianconeri passano in vantaggio grazie a un grande gol di Dejan Kulusevski. Leonardo Bonucci chiude l’incontro in favore della squadra di Andrea Pirlo, poi Cristiano Ronaldo. Di seguito gli eventi salienti della partita

BUONA LA PRIMA – Juventus-Sampdoria è appena terminata con il punteggio di 3-0. Parte bene la Serie A per gli uomini di Andrea Pirlo che passano in vantaggio al 13esimo con un gran gol di Dejan Kulusevski, dopo una buona percussione di Cristiano Ronaldo. Nella ripresa, i blucerchiati cercano di reagire e creano qualche occasione da gol. Al 79esimo, però, Leonardo Bonucci chiude la partita su azione da calcio piazzato, dopo grave errore della difesa avversaria. Cristiano Ronaldo nel finale realizza il 3-0.