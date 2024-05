Brachino: «Strano che l’Inter perda solo col Sassuolo! Ma legale»

Che l’Inter abbia perso col Sassuolo non è piaciuto a tutte le squadre in lotta per la salvezza, questo è evidente. Brachino, in studio a Sportitalia Mercato, non trova certo nulla di illecito in quanto avvenuto sabato a Reggio Emilia.

LA PARTICOLARITÀ – La capolista aveva vinto contro diciotto avversarie su diciannove in questa Serie A. Contro la diciannovesima è arrivato un doppio zero, che Claudio Brachino giudica: «Soprattutto è strano che l’Inter abbia perso solo col Sassuolo. Però all’andata ci stava. La risposta è che c’è una zona franca fra il biscotto, illecito, e quello che riguarda la sportività. Quando vai in campo devi dare il 100%: onestamente l’Inter vista l’altra sera, soprattutto nel secondo tempo, era una squadra inguardabile. Lontana parente dell’Inter che abbiamo visto quest’anno, che non ha fatto sconti a nessuno».

Sassuolo-Inter, Brachino esclude il biscotto

TUTTO REGOLARE – Brachino sta dietro solo in parte a chi se l’è presa per quanto si è visto sabato: «Era un’Inter molto strana, poi la partita strana capita ma è capitata in quel punto. Il ragionamento che ci sta dietro è abbastanza giusto. Se si parla di una grande “combine legale” allora si pone il tema: quali sono i criteri per cui questo non si può ripetere? Altrimenti sembra che alcune squadre si debbano salvare in maniera artificiale».