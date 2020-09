Suarez come Messi: “Vidal, ti auguro il meglio! Da rivale insopportabile”

Luis Suarez Barcellona

Suarez “emula” Messi, che sempre stasera ha salutato Vidal dopo che il cileno è sbarcato a Milano per le visite mediche con l’Inter (vedi articolo). Anche l’attaccante uruguayano, destinato a non trasferirsi alla Juventus ma non così certo di rimanere al Barcellona, ha speso buone parole per il suo ex compagno.

DA MESSI AL COMPAGNO – Anche Luis Suarez saluta Arturo Vidal, nuovo acquisto dell’Inter: “Averti come rivale era insopportabile per quanto sei grande come giocatore, ma averti come compagno, amico e conoscerti come persona sei ancora più grande!!!! È un piacere aver condiviso con un giocatore di crack come sei. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova fase”.