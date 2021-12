D’Ambrosio dopo Roma-Inter: «Grande vittoria e tre punti importanti!»

D’Ambrosio titolare nel grande successo dell’Inter sul campo della Roma. Attraverso i propri social, il difensore ha commentato la grande prestazione dei nerazzurri.

IN ALTO – Danilo D’Ambrosio è partito titolare anche contro la Roma viste le numerose assenze nel reparto difensivo. Simone Inzaghi l’ha schierato come centrale di destra al fianco di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni e il classe ’88 l’ha ripagato con un’ottima prestazione (qui le pagelle). L’Inter ha vinto e convinto contro la squadra di José Mourinho e il difensore, attraverso il proprio profilo Instagram, non nasconde la grande felicità per questo importante successo dei nerazzurri: “Grande vittoria e 3 punti importanti”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Danilo D’Ambrosio