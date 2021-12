Benzema fuori per infortunio col Real Madrid! A rischio per l’Inter?

Benzema costretto a lasciare il campo per un problema fisico nel corso di Real Sociedad-Real Madrid. In forte dubbio la sua presenza contro l’Inter in Champions League.

FUORI! – Al 17′ del primo tempo di Real Sociedad-Real Madrid, Karim Benzema ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un infortunio muscolare. Il bomber francese si è inginocchiato sul terreno di gioco, si è tolto la fascia da capitano e ha chiesto il cambio, rendendosi subito conto della gravità del problema. Al suo posto Carlo Ancelotti ha fatto entrare Luka Jovic. Adesso l’attaccante classe ’87 verrà sottoposto ad esami approfonditi, ma appare molto improbabile la sua presenza nel match di Champions League contro l’Inter in programma martedì allo Stadio Santiago Bernabeu. Si attendono ulteriori aggiornamenti, che saranno forniti nelle prossime ore.