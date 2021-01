Sanchez-Dzeko, Roma paga il prestito? Tutto rimandato a domani – GDM

Condividi questo articolo

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Aggiornamenti sullo scambio tra Inter e Roma: Edin Dzeko vuole lasciare la capitale, mentre Sanchez farebbe da contropartita. Dopo l’incontro di oggi, tra Piero Ausilio e Tiago Pinto, le parti torneranno a discuterne domani

ATTESA – Non è ancora arrivata l’ufficialità per la buona riuscita dello scambio, tra Inter e Roma, Edin Dzeko-Alexis Sanchez. Poche ore fa c’è stato anche un incontro tra Piero Ausilio e Tiago Pinto, a Milano. Questo però non ha sbloccato la trattativa, che comunque potrebbe fare comodo ad entrambe le parti. Secondo “Gianlucadimarzio.com”, la squadra giallorossa avrebbe fatto la sua proposta, ma Dzeko ha un ingaggio lordo superiore di tre milioni rispetto a quello di Sanchez. Una cifra che l’Inter, al momento, non può spendere. La palla, però, è ora tra i piedi dei giallorossi, che potrebbero fare uno sforzo ulteriore pagando il prestito di Sanchez all’Inter. Secondo “Gianlucadimarzio.com”, l’operazione dovrebbe essere impostata con la formula dello scambio di prestiti fino a fine stagione. Inter e Roma si aggiorneranno domani, e qualora dovesse essere trovato un accordo, mancherebbe soltanto l’ok di Antonio Conte per concludere la trattativa.

Fonte: Gianlucadimarzio.com