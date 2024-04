Inter-Torino, tanti i dubbi per Inzaghi. La probabile formazione

Con uno scudetto in tasca e cucito ben saldo sul petto in largo anticipo, l’Inter sfiderà il Torino nella gara inaugurale della domenica per poi proseguire con la festa. Tanti i dubbi di Simone Inzaghi. La probabile formazione.

CAMBI – In un clima di assoluta festa, Simone Inzaghi si gode il suo primo scudetto sulla panchina dell’Inter. Archiviato dunque il derby di Milano che ha portato i nerazzurri sul tetto d’Italia ci si prepara a ospitare il Torino nel lunch-match di oggi. L’idea del tecnico piacentino è quella di gestire tutti i calciatori a disposizione a dare minutaggio a chi ha giocato di meno per scelta tecnica. Con l’assenza di Denzel Dumfries dopo il rosso nel derby, resta valida l’opzione di Matteo Darmian con Tajon Buchanan a prendere il posto di Federico Dimarco. In porta invece, sicuro di avere una maglia da titolare è Yann Sommer con Emil Audero che spera in un cambio dell’ultimo minuto. Spazio anche ad Alessandro Bastoni con Stefan De Vrij: scalpita Yann Bisseck che potrebbe insidiare Benjamin Pavard. A centrocampo invece, spazio a Nicolò Barella con Kristjan Asllani in cabina di regia e con Davide Frattesi. In attacco un’altra sorpresa. Questa la probabile formazione:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Buchanan; Thuram, Arnautovic.