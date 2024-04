Prima Pagina IN Edicola: Inter, festa Scudetto. San Siro sold out

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

TUTTOSPORT

Contro l’Inter che celebra lo Scudetto numero 20. Toro, riesci a fare festa anche tu? Ultima chiamata per l’Europa, ma Inzaghi schiera i big per regalare un’altra vittoria prima della parata in città. I granata omaggiano i neocampioni col passaggio d’onore.

CORRIERE DELLO SPORT

Festa Scudetto alle 12.30: San Siro sold out. Inter, la sfilata dei campioni. Arriva il Torino: Inzaghi vuole vincere le ultime cinque gare per chiudere a 101. Lautaro ha un obiettivo: 30 gol stagionali.