Como in Serie A! L’Inter si complimenta: «Vi aspettiamo per il derby!»

Il Como con il pareggio maturato 1-1 contro il Cosenza ha conquistato la matematica promozione in Serie A all’ultima giornata di Serie B, in attesa dei play-off. Puntuale i complimenti da parte dell’Inter.

PROMOZIONE IN A – Il Como dopo 21 anni dall’ultima volta, ha riconquistato la promozione in Serie A. Alla squadra di Fabregas basta il pari con il Cosenza (1-1 il risultato finale con Verdi che ha risposto alla rete di Tutino) complice la sconfitta del Venezia in casa dello Spezia. Non sono mancati i complimenti da parte dell’Inter: «Complimenti per la promozione Como! Vi aspettiamo per un altro derby lombardo». Di seguito il post pubblicato su Twitter.

Complimenti per la promozione @Como_1907 👏

Vi aspettiamo per un altro derby lombardo ⚽ — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 10, 2024