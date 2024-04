Marotta: «Inzaghi un vincente come la sua squadra! Decisiva una gara»

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha parlato del grande lavoro svolto da società e squadra elogiando il grande condottiero Simone Inzaghi.

SQUADRA E SOCIETÀ SERIE − Beppe Marotta dalla terrazza del Duomo per i canali dell’Inter: «Al di là dei valori dei singoli giocatori, credo ci debba essere il lavoro dietro di una grande società. Merito di tutti e dei nostri splendidi tifosi qui alle nostra spalle. La società ha scelto professionisti molto seri che accanto a grandi qualità calcistiche aggiungono grandi valori morali nel senso di grande appartenenza, forza e bravissimo il nostro allenatore a guidarli. Per mia esperienza, ogni squadra vincente in campo deve avere una società dietro forte. Il nostro obiettivo è stato quello di non far mancare nulla a questi ragazzi e al nostro allenatore. Attraverso questo connubio siamo qui a celebrare qualcosa di storico. Inzaghi? Grandissimo merito, è un leader della squadra e nel leader bisogno trovare grandi capacità lavorative e umane. Nostro leader e condottiero, attraverso il suo metodo di lavoro è riuscito a ottenere una squadra vincente, come lo è lui. La vittoria con la Juventus decisiva perché siamo riusciti a battere l’avversario più ostico eliminando. Da lì in avanti è una lunga discesa, anche se con delle curve. Ma vincendo con la Juventus il più era stato fatto».