Di Gennaro: Â«Inter-Milan, brutta scena. Dzeko-Sanchez, affare InterÂ»

Di Gennaro: «Inter-Milan, brutta scena. Dzeko-Sanchez, affare Inter»

Condividi questo articolo

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro commenta con sdegno la lite in Inter-Milan tra Ibrahimovic e Lukaku. E dà un giudizio sullo scambio tra Dzeko e Sanchez. Ecco le sue parole a “TMW Radio”.

BRUTTO LITIGIO – La scena madre di Inter-Milan, con Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic a brutto muso, non è piaciuta ad Antonio Di Gennaro. Ecco le sue parole: «Anche quando giocavo io, in determinate situazioni soprattutto con un soggetto, sistematicamente mi veniva vicino e mi provocava, riguardo i familiari. Quella di di martedì è una cosa brutta per come si sono esposti. Che siano cose di campo ok, lì c’è anche un discorso antecedente, che riguarda la loro permanenza a Manchester, dove non si sono mai trovati. A fine primo tempo è successo qualcosa che ha travalicato le regole. Una cosa non bella, ho temuto anche il peggio sinceramente. Mi auguro che qualcuno possa non dico chiedere scusa, ma in questo momento non fa bene».

SCAMBIO – Di Gennaro commenta poi l’ipotesi dello scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Tra Inter e Roma, l’ex calciatore non ha dubbi su chi uscirebbe con più benefici: «A vantaggio dell’Inter? Assolutamente sì, anche se ormai gli equilibri dell’Inter sono ben delineati e amalgamati. La Roma se perde Dzeko deve stare attenta, non può rimanere soltanto con Borja Mayoral, ma con quattro giorni soltanto sul mercato… Con Sanchez alla Roma, l’affare lo fa l’Inter, non c’è dubbio».