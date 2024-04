Antonello felice: «Ampio spazio ai sogni per la prossima stagione!»

Il Ceo Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha parlato su Sky Sport dalla terrazza di Piazza Duomo. Qualcosa sullo stadio e sulla presenza di Steven Zhang.

FESTA – Antonello ha detto: «Che dire, stasera veramente è la festa del popolo interista e per noi che ci abbiamo lavorato vedere questa folla ci ripaga dell’impegno che abbiamo messo. Una gioia per noi e per tutto il popolo. Un percorso lungo 9 anni, abbiamo impostato le fondamenta di un lavoro portato avanti negli ultimi anni. L’arrivo di Marotta ha dato slancio ai risultati sportivi ma abbiamo costruito società solida e aiutato l’area sportiva a raggiungere tutto quello che abbiamo fatto. Tutti insieme abbiamo capito di dover raggiungere risultati che mancavano da tempo. Grande soddisfazione mia e di tutto lo staff che lavora con me. Sostenibilità economica e performance sportive devono coesistere. I ragazzi hanno dimostrato che i risultati sportivi possono essere raggiunti cercando anche sostenibilità., Non siamo gli unici a farlo, ma continuiamo. La sostenibilità dev’essere un elemento imprescindibile, ma i sogni non vanno distrutti. Ampio spazio ai sogni anche per la prossima stagione»

Antonello tra stadio e Zhang

INFORMAZIONI – Alessandro Antonello ha anche aggiunto: «Con una piazza come quella di stasera non basta uno stadio, forse tre o quattro. Serve un’infrastruttura moderna per un club di massimi livelli, Milano lo merita. Si sta lavorando su più fronti, uno è quello nostro che abbiamo più sotto controllo che è Rozzano. Attendiamo le valutazioni di WeBuild, l’importante è che ci sia un impianto all’avanguardia che garantisca introiti più importanti poi da reinvestire per competere in Europa. Lavoriamo, lo stadio è priorità assoluta. Abbiamo un presidente che ha dato delega a noi manager. Abbiamo una fortuna ad avere un presidente che ci dà linee guida e ci lascia lavorare. L’unico dispiacere è che non sia qui, ma ci raggiungerà presto. Tratteniamo l’emozione per ciò che stiamo vivendo. Inzaghi? Simone è un grande coach e una grande persona. Ha intelligenza superiore alla media, ci ha aiutato a raggiungere risultati sportivi e ha garantito sostenibilità del club. Non è difficile da gestire Inzaghi, con lui c’è stata sintonia e i risultati lo dimostrano. Dico ai tifosi di stare tranquilli, la gestione del club è solida e salda. Ci sono negoziazioni in corso, a breve verrà risolto tutto. Non vedo criticità, pensiamo oggi ai festeggiamenti»