Inter-Benevento: Conte rilancia Kolarov? Con lui, opzione difesa a 4

Le ultime novità di formazione a pochi giorni da Inter-Benevento, partita in programma sabato sera a San Siro. Antonio Conte potrebbe premiare l’ottima prestazione di Kolarov, nel derby, e confermarlo dal primo minuto. A quel punto, il tecnico pugliese potrebbe anche optare per un cambio di modulo

SORPRESE – La vittoria nel derby, in Coppa Italia, potrebbe aver cambiato la stagione di alcuni elementi della rosa nerazzurra. Non solo Christian Eriksen, ma anche Aleksandar Kolarov, che ha riscritto il suo ruolo nelle gerarchie del tecnico (QUI vi spieghiamo perché). Il serbo ha giocato un’ottima partita e potrebbe essere confermato in Inter-Benevento.

IPOTESI – Con molta probabilità, Conte sarà costretto a ruotare le energie in questo periodo. Il passaggio del turno in Coppa Italia ha reso più fitto il calendario. Per questo motivo, in Inter-Benevento. l’allenatore nerazzurro potrebbe cambiare lo schieramento difensivo, proponendo la difesa a quattro che ha chiuso la gara col Milan. In tal caso, Aleksandar Kolarov potrebbe essere schierato nel suo ruolo naturale di terzino sinistro. Bastoni, Hakimi e uno tra Ranocchia, de Vrij e Skriniar completerebbero il reparto difensivo.